Son dakika | Seçimlerle ilgili düzenleme: Genel seçimden ayrılarak Haziran'a alınıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman büyüm önem verdiği, maaş başta olmak üzere sosyal haklarına dönük bir çok uygulamaya imza attığı muhtarlar için bir düzenleme daha yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile muhtarların görev ve yetkileri arttırılıp, seçimleri de yeniden düzenleniyor. Kadına yönelik şiddet ve hayvanlara eziyetle mücadelenin kapsamına muhtarlar da dahil ediliyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı değişiklikte öne çıkanlar şöyle: