Son dakika | Seçimlerle ilgili düzenleme: Genel seçimden ayrılarak Haziran'a alınıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman büyüm önem verdiği, maaş başta olmak üzere sosyal haklarına dönük bir çok uygulamaya imza attığı muhtarlar için bir düzenleme daha yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile muhtarların görev ve yetkileri arttırılıp, seçimleri de yeniden düzenleniyor. Kadına yönelik şiddet ve hayvanlara eziyetle mücadelenin kapsamına muhtarlar da dahil ediliyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı değişiklikte öne çıkanlar şöyle:
50 BİN MUHTARLIK: Türkiye genelinde halen 18 bin 236 köy, 32 bin 58 mahalle muhtarlığı bulunuyor. Türkiye'de şu anda nüfusun yüzde 93'e yakın bölümü şehirlerde, yüzde 7,2'lik bölümü ise köy ve beldelerde yaşıyor.
SEÇİM KURULLARINA BAŞVURU: Muhtarlık için aday olmak isteyenler il, ilçe seçim kurullarına başvuru yapacak. Mevcut sistemde adaylık başvurusu sistemi bulunmuyor.
SUÇLULAR MUHTAR OLAMAYACAK: Muhtar adaylarında da seçimle gelinen görevlerdekilerde aranan özelliklerin bulunup bulunulmadığına bakılacak. Her muhtarlık seçimi sonrasında çok sayıda muhtar sabıkalı, toplumun vicdanını rahatsız edecek suçları işlemiş kişiler olarak çıkabiliyor. Yapılan düzenleme bunu önlemeyi hedefliyor.
BİRLEŞİK OY PUSULASI: Muhtarlık için de birleşik oy pusulası bastırılacak. Mevcut sistemde her aday kendi adına pusula bastırıp sandıklara bırakıyordu.
HAZİRAN'DA SEÇİM: AK Parti, yapılacak bir Anayasa değişikliği ile yerel seçimler ve muhtarlık seçimlerinin ayrılmasını istiyor. Hazırlanan metin de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılıp 5 yılda bir haziran ayında yapılmasını öngörüyor.
SEÇİM GÖÇÜNE ÖNLEM: İkametini 3 ay önce ilgili seçim çevresine taşıyanlar oy kullanabilecek. Yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden yüz binlerce vatandaş ikametini memleketine taşıyor. Bunun önüne geçilmesi için düzenleme yapılıyor.
MUHTARLARA DOĞUM VE YILLIK İZİN: Muhtarlar yılda bir ay izin yapabilecek. Kadın muhtarlar da 16 haftalık annelik iznini kullanabilecek.
ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE: Köy ve mahalle muhtarlarının görev ve yetkileri arttırılıyor. Kadına yönelik şiddetin, hayvanlara eziyet ve işkencenin önüne geçilmesi konularında da görev verilecek. Bunlarla mücadele için ilgili kurumlar ile işbirliği yapacaklar.
KAMU GÜVENLİĞİ: Muhtarlar köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanması için mülki idare amirlerine bildirimde bulunacak. Köyde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, meslek becerileri kazandırılması, gençlik, spor, kültür, sanat alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapacak.