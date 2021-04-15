Darbe sanıklarına CHP kuçak açtı





İdari tahkikat raporuna yansıyan bir diğer tespit ise CHP'li Adalar Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Osman T. ile ilgili oldu. Osman T.'nin kullandığı 195776 No'lu tanka mühimmat olarak 13 adet Sabot Tank mühimmatı, 1 kutu 7.62 milimetre çapında MG3 mermisi yüklendiği, tankın nizamiyeden saat 00.30 sıralarında hareket etmeye başladığı ve halkın tepkisi üzerine Osman T.'nin tankı stop ettirmek etmek kaldığı tespit edildi.





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