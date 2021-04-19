'AB maalesef bu konularda susuyor' dedi! Skandalı fotoğraflarla gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terör örgütüne karşı Diyarbakır'da başlayan vicdan nöbeti, Şırnak, Van, Hakkari, Muş'ta katılımları devam ediyor. Annelerin evlatlarına bir an evvel kavuşmasını ümit ediyor, bize gönderdikleri bütün selam ve mesajları alıyoruz. Yakınen takip ediyoruz. Her türlü bize illettikleri mesajı hassasiyetle değerlendirdiğimize kuşkuları olmasın.

YUNANİSTAN'IN MÜLTECİ ZALİMLİĞİ



Mülteci botuna yaklaştıktan sonra Yunanistan sahil güvenlik unsuru, mültecilerin üstüne yakmak için benzin döküyor. AB ülkesi bir üyenin yaptığı zalim davranışı durduran milletimizin asil evlatları sahil güvenlik güçlerimizdir.

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Kalabalık olan mülteci botunu şişlendiğiniz zaman hayatta kalma imkanı vardır. Yunan güvenlik güçleri benzin dökerek bir katliam yapmaya imza atıyor. Türk sahil güvenlik ekiplerimiz orada olmasa denizleri mezar yapacaklar. Hepsi Akdeniz'de ölecekti. Bizim karşımıza sürekli Yunan Türkiye ilişkilerini Ankara AB ilişkisine sokmaya çalışıyorsunuz. Sürekli bize belge yok diyorsunuz. Bakın buna. 41 göçmen, Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi sayesinde kurtarılmıştır. AB sürekli olarak üyemizin arkasındayız diyor. Bu olay AB karasularında gerçekleşiyor. Bu görüntülere ne diyorlar? Bunu herkesin görmesi gerekiyor.

AFGANİSTAN'A DESTEK



Milli güvenliğimiz açısından Afganistan barışına verdiğimiz destek stratejiktir. Öte yandan kardeş bir ülke olarak Türkiye'nin ev sahipliği önemli olacaktır. Türkiye bir kere daha dünya barışına destek olan bu katılımı düzenleyecektir



UKRAYNA-RUSYA KRİZİ



Donbas'taki ateşkes ihlallerinde 20'ye yakın Ukrayna askerinin ölümüyle sonuçlandı. Rusya arkasından Karadeniz'de bölgeyi kapattı. Rusya, Ukrayna ve AGİT arasında bir çözümün olmasını istiyoruz. Kuşkusuz biz Kırım bölgesindeki işgali tanımıyoruz. Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkilerimiz var. Bu süreci de diplomatik bir süreçte 3'lü temasla çözülmesini arzu ediyoruz.