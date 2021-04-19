Video Haber SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın skandal sözlerine tepki gösterdi | Video

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın skandal sözlerine tepki gösterdi | Video

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın skandal sözlerine tepki gösterdi | Video
19.04.2021 | 18:40

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SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın skandal sözlerine tepki gösterdi | Video 04:30
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dendias'ın skandal sözlerine tepki gösterdi | Video 19.04.2021 | 18:40
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan Dışışleri Bakanı Dendias'ın skandal sözleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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