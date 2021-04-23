Son dakika: 23 Nisan kulanıyor! Meclis ve Anıtkabir'de tören...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek.

ÇOCUKLAR İLE ÇEVRİMİÇİ SOHBET

Bakan Selçuk Anıtkabir'deki törenin ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrimiçi programda çocuklar ile sohbet edecek...

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenkin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.