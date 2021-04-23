Video Haber Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
23.04.2021 | 10:02

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunduktan sonra, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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