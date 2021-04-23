Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunduktan sonra, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.