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Giriş Tarihi: 1.5.2021 00:41 Son Güncelleme: 1.5.2021 01:08

Son dakika: 'de yayımlandı! piyasasına yeni

ANKARA
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme

'de yayımlanan kararla birlikte piyasasına yeni getirildi. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,

"Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme
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