Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme | Video
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kripto para piyasasına yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi.