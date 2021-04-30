İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi otogarında önlenen saldırıya ilişkin teröristlerin otogar içerisindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Hainler burada kıyafet değişimi yapmışlar.

Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

NELER OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.