İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi otogarında önlenen saldırıya ilişkin teröristlerin otogar içerisindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Hainler burada kıyafet değişimi yapmışlar.
Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
NELER OLDU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarınca da kaydedildi. Emniyet; 5 kilo civarında patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı 6 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul Polisi tarafından beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan üç bölücü terör örgütü PKK üyesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akşam saatlerinde yakalanan iki teröristin aynı gün öğlen saatlerinde keşif yapmak için geldikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 numaralı perona 10 dakika arayla peş peşe girdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Peronda beş dakika kalan şüpheliler dikkat çekmemek için birbirlerinin üzerindeki kıyafetleri değiştirdi ve perondan ayrılarak ters istikametlere doğru yürüdü.
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlamaya hazır 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam altı patlayıcıyla yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerine göre; İstanbul Polisi tarafından beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan teröristlerden İ.Z., akşam saatlerinde yakalandıkları 28 Nisan Çarşamba günü 14:21 sıralarında keşif yapmak ve patlayıcıları otogarda yerleştirecekleri noktaları belirlemek için geldikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 37 numaralı perona giriş yapıyor.
Ardından; sadece 10 dakika sonra Y.S. isimli terörist saat 14:31 sıralarında aynı perona giriş yapıyor. Peron içerisinde yaklaşık beş dakika duran teröristler saat 14:36 sıralarında birbirlerinin üzerindeki kıyafetleri değişmiş vaziyette perondan çıkıyor ve ters istikametlere doğru yürüyorlar.