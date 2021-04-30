Video Haber Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
30.04.2021 | 08:25

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İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

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İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

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