MSB: 'Pençe' operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları ile terör temizliğinin hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor" denildi.