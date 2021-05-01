Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Bahçelievler Mahallesinde sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada güvenlik koruyucusu olduğu öğrenilen H.D. ile diğer aileden Y.E.Y., S.Y., M.Y., ve S.Y. yaralandı.





Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik korucusu H.D.'nin de sağlık durumunun kötü olduğu ve Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından, mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.