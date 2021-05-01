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Giriş Tarihi: 1.5.2021 19:57

'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

SABAH
Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

’in ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Bahçelievler Mahallesinde sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada güvenlik koruyucusu olduğu öğrenilen H.D. ile diğer aileden Y.E.Y., S.Y., M.Y., ve S.Y. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güvenlik korucusu H.D.'nin de sağlık durumunun kötü olduğu ve Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından, mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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