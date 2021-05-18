Video Dünya Marketteki meydan kavgası kamerada

Marketteki meydan kavgası kamerada

Marketteki meydan kavgası kamerada
18.05.2021 | 08:32

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Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde "Ömer" adlı bir markette veresiye alkol isteyen saldırganlar ile market çalışanları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından çevredeki vatandaşlar arasında markette arbede yaşandı.

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Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Dmanisi kasabasında yer alan "Ömer" adlı bir markete giren saldırganlar, ilk olarak kendilerine veresiye alkol vermeyen tezgahtara, sonra da tezgahtarın yaşlı kayınpederine saldırdı. Marketin tezgahtarı Saide İsmayilova, sarhoş birkaç gencin markete girerek kendisinden veresiye alkol istediklerini, bu teklifi reddetmesi üzerine saldırganların kendisine hakaret ve tehditler yağdırdığını kaydetti. Saldırganların yanına gelen yaşlı kayınpederine de hakaretler ettiğini ve sonra kendisini darp ettiklerini belirten İsmayilova, olayın ardından polis karakolunda oldukları sırada marketin önünde arbede çıktığını bildirdi. İsmayilova, "Mağazaya giren gençler veresiye alkol istediler. Marketin sahibi burada değildi, ben de bunun imkansız olduğunu söyledim. Fakat onlar bana hakaret ettiler ve beni tehdit ettiler. Sonra sarhoş gençler yanıma gelen yaşlı kayınpederime de hakaretler ederek kendisini dövdüler. Polis, ihbarda bulunmamızın ardından olay yerine geldi ve ifade için bizi karakola götürdü. Biz karakoldayken markete saldıran yaklaşık 60 kişilik bir grup ile çevredeki vatandaşlar arasında arbede yaşandı" ifadelerini kullandı.


Gürcistan polisi tarafından yapılan açıklamada 8 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, olayda kaç kişinin yaralandığı ise açıklanmadı.

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