Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir kısmında etkili olan sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
METOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk havanın birkaç gün etkisini göstermesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu için fırtına uyarısı verildi.
"KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR"
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (09.05.2021 Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, kısa süreli 80-90 km/saat) bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, yarın (10.05.2021 Pazartesi) sabah saatlerinde ise diğer kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
ZİRAİ DON UYARISI
Öte yandan vatandaşlar zirai dona karşı da uyarıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.2021) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
47 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Ağrı, Ankara, Bingöl, Bolu, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Karabük, Düzce, Adıyaman, Amasya, Artvin, Bitlis, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak, Kırıkkale, Barton, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.