Video Yaşam SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler...
21.05.2021 | 09:05

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