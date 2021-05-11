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Giriş Tarihi: 11.5.2021 23:36 Son Güncelleme: 11.5.2021 23:41

'ın 'ihanet' itirafına Osman Nuri Kapaktepe'den sert tepki: Güneş Motel skandalını hatırlatıyor

Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına Osman Nuri Kapaktepe'den sert tepki: Güneş Motel skandalını hatırlatıyor

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üyesi olmasına rağmen Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması için çalıştığını itiraf eden 'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı sert tepki gösterdi. canlı yayınına konuk olan Osman Nuri Kabaktepe, "Siyaset olarak çift karakterli olmanın örneği olarak görüyorum. Siyaset tarihine kötü bir leke olarak geçen Güneş Motel skandalını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf eden Ali Babacan ile ilgili konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ali Babacan'a sert tepki | Video

BABACAN'IN "MUHALEFETE ÇALIŞTIM" İTİRAFI

Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar bir part içerisinde görev alıyorsunuz. Birileriyle beraber hareket ediyorsunuz. Yine onunla birlikte hareket ederken, tam karşı cenahta da yer alacak şekilde bir girişimde bulunuyorsunuz. Bunu bir tükenmişlik sendromu olarak görüyorum. Siz Cumhurbaşkanımız aday olması için imza veriyorsunuz, aday olması için konuşuyorsunuz.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmaması için, karşı tarafın aday olması için bir takım girişimlerde bulunuyorsunuz. Ali Babacan'ın yaptığı hadise de 'Bulunduğunuz siyasi partinin kuyusu nasıl kazılır?' buna örnek. Üzülüyoruz.

Topluma inandırıcılığını nasıl sağlayacak? Onu da kendisine sorması lazım. Siyaset olarak çift karakterli olmanın örneği olarak görüyorum. Siyaset tarihine kötü bir leke olarak geçen Güneş Motel skandalını hatırlatıyor."

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Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına Osman Nuri Kapaktepe'den sert tepki: Güneş Motel skandalını hatırlatıyor
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