Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına Osman Nuri Kapaktepe'den sert tepki: Güneş Motel skandalını hatırlatıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf eden Ali Babacan ile ilgili konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ali Babacan'a sert tepki | Video

BABACAN'IN "MUHALEFETE ÇALIŞTIM" İTİRAFI

Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar bir part içerisinde görev alıyorsunuz. Birileriyle beraber hareket ediyorsunuz. Yine onunla birlikte hareket ederken, tam karşı cenahta da yer alacak şekilde bir girişimde bulunuyorsunuz. Bunu bir tükenmişlik sendromu olarak görüyorum. Siz Cumhurbaşkanımız aday olması için imza veriyorsunuz, aday olması için konuşuyorsunuz.