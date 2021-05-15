AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Babacan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi. Kılıç, Babacan'ın sözlerini ilk duyduğundan inanamadığını belirtti. "Görev yaptığınız süre içerisindeki sorumluluğu ahlaki olarak da etik olarak da muhafaza etmek zorundasınız." diyen Kılıç, "Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey." ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Ben Sayın Babacan ile özel kalemliğim dönemimde hem milletvekilliği sürecimde hem de aynı kabinede görev yaptım.

Bizim görevlerimizi ifa eden insanlar oradaki mahremiyeti ömür boyu korumak ve orada yaşadıklarını kişinin izni olmadan hiçbir şekilde konuşamazlar.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki



"ÖNCE İNANMAK İSTEMEDİM"

Ancak şunu söyleyebilirim ben Sayın Babacan'ın bu açıklamalarına önce inanmak istemedim. Herhalde 'farklı anlaşıldı farklı bir şey yazıldı' dedim. Gördükten sonra gerçekten inanılmaz bir şey…



"YÜREĞİMİ SIZLATIYOR"

Hakikaten bu açıklamalar yüreğimi sızlatıyor. Sadece ve sadece siyasi anlamdaki bir takım çıkarlar için, yüreğini size açmış olan sizin arkanızda yeri geldiği zaman kaya gibi duran bir siyasi lidere karşı şuanda dava arkadaşı olarak gördüğü insanların ortaya koyduğu sözler ithamlar yakıştırmalara ancak ve ancak yüreğimi sızlatıyor. Ama şunu da söyleyeyim; Bizim bu noktadaki kararlılığımıza hiçbir şekilde bunlar halel getiremez.