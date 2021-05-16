AK Parti ve MHP'den skandal sözlere tepki! CHP'li Dursun Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz





AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL: İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP'yle olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. HDP'yle ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler. Bunu açıklamıyorlar. HDP'nin PKK sorunu var, CHP ile İYİ Parti'nin HDP sorunu var. Bununla yüzleşmiyorlar.