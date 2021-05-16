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Giriş Tarihi: 16.5.2021 16:00 Son Güncelleme: 16.5.2021 16:25

ve 'den skandal sözlere tepki! 'li : 'ye bakanlık verebiliriz

Eda IŞIK Eda IŞIK
AK Parti ve MHP'den skandal sözlere tepki! CHP'li Dursun Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz

eski milletvekili , katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında 'nın seçimi kazanması durumunda 'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi. Çiçek’in bu skandal açıklamasına ve 'den tepkiler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili "Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır. 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler." dedi.

İşte CHP'li Dursun Çiçek'in skandal "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" açıklamasınagelen tepkiler:



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL: İYİ Parti ve CHP'nin temel sorunu şu: HDP'yle olan ittifaklarını açık şekilde ifade etmekten çekiniyorlar. HDP'yle ittifaklarını bir türlü resmi bir ilişkiye döndürmüyorlar. Bu açıklamalar mutfakta konuşulanların ağızdan kaçırılmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiyi işten çıkardı, 16 bin kişiyi işe aldı. Ve bu 16 bin kişiyi işe alırken HDP'ye kontenjan verdiler. Bunu açıklamıyorlar. HDP'nin PKK sorunu var, CHP ile İYİ Parti'nin HDP sorunu var. Bununla yüzleşmiyorlar.



MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: Dursun Çiçek'in ifadeleri CHP'nin niyetini ortaya çıkarmıştır. CHP'nin adeta özeti niteliğinde bir açıklamadır. HDP, Şubat ayında CHP'ye ittifak çağrısı zaten yapmıştı. CHP ise bunu gizleyerek ittifakı yürüteceğini düşünüyordu. Çiçek'in ifadeleri CHP ve HDP'nin anlaştığını gösteriyor. Türkiye terörle mücadele ederken ve HDP'nin kapatılması gündemdeyken bu işbirliğinin olması utanmazlıktır. Zillete saplandıklarının farkında değiller. Eski sistemle Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlıyorlar.

CHP'li Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı: HDP'lilere bakanlık verebiliriz

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AK Parti ve MHP'den skandal sözlere tepki! CHP'li Dursun Çiçek: HDP'ye bakanlık verebiliriz
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