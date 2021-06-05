Video Haber Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı!

Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı!

Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'ten canlı yayında yeni HDP itirafı!
05.06.2021 | 09:01

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Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde HDP oylarında sıkıntı olacağını söyledi.

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Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde HDP oylarında sıkıntı olacağını söyledi.


Dursun Çiçek, bir özel televizyon kanalında Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Çiçek, "Bunu sıralarsak, ismi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu), ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu), üçüncü sırada da Mansur bey var (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Üçüncü sıraya Mansur beyi koyuyorum HDP oylarında sıkıntısı olur çünkü. Bu siyasi bir sonuç" dedi.


"EL ALTINDAN OLABİLİR"
Dursun Çiçek; bir gazetecinin "HDP ve CHP adayını belirlerken bir diploması yapacak" şeklindeki hatırlatmasına, "El altından olabilir ama CHP'de zaten doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim önerecek. Üç adayı koyduk. İkinci turu düşündüğünüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkıyor. Mansur Yavaş'a göre İmamoğlu'nun oyu öne plana çıkıyor. Niye? Bu yaklaşımdan dolayı" ifadelerini kullandı.


ÇİÇEK: "SİCİLİ TEMİZ PKK İLE BAĞLANTISI OLMAYAN BİR İKİ BAKAN VAAD EDİLEBİLİR"
Dursun Çiçek; HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İYİ Parti'nin de, milliyetçilerin de, CHP tabanının da itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. 2. tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı adayına oy verebilir düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.

TEKİN: YASAMADA BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPAN BİR İNSAN, NİYE BAKANLIK YAPMASIN?"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de; "TBMM yasamanın en önemli… Şu anda siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan, niye bakanlık yapmasın?" diye sormuştu.


TEMELLİ: "MANSUR YAVAŞ DA BİLECEK Kİ SEÇİLMİŞSE HDP OYLARIYLA SEÇİLMİŞTİR"
HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde açıklamada bulunmuş ve CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi.


Temelli; "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz" demişti.

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