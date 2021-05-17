Yabancı medya Zeynep'in Netanyahu'yu tuş edişini gündeme taşıdı! "Türk aktivist yalanları açığa çıkardı"





"Cuma akşamı, Netanyahu ülkede durumların tersine döndüğünü varsayan ayrıca yıkım, bombalama, yangın çıkarma, saldırı, tutuklama olaylarının Filistin halkının sorumluluğu olduğunu ve İsraillilerin barışın kurbanları ve savunucuları olduklarını iddia eden bir video yayınladı."



"Ancak aktivist Demirci; İsrail ordusunun vahşetini, hem Kudüs'te hem de Batı Şeria'da Filistinli sivilleri öldürmesini ve Gazze'deki askeri seferberliği gösteren videolara dayanarak aynı videoyu uyarladı ve yeniden yükledi."



"Demirci hazırladığı videoyu 'Tamam... Doğruyu paylaşıyorum' diyerek paylaştı. Türk aktivistin gönderisine binlerce kullanıcı tarafından gönderiyi paylaşıp yorum yapmak suretiyle büyük ilgi gösterildi.



"İsrail Başbakanı Filistin'de protestoların başlamasından bu yana Filistinlilerin, Lod şehrindeki İsrailli yerleşimcilere saldırdığını iddia ettiği tweetleri ve videoları yayınladı. Bunu yaparak bölgeye uygulanan yıkımın küçük bir kısmını gösterdi."