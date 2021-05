Yabancı medya Zeynep'in Netanyahu'yu tuş edişini gündeme taşıdı! "Türk aktivist yalanları açığa çıkardı"

22 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'den İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sosyal medyada 'tuş' eden videosu uluslararası medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da 200 takipçisi olan Zeynep, 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap vererek Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya göstermişti. Genç kızın, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı videosu; ünlü isimlerin de desteğiyle 2.2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.2 milyonda kaldı. Yabancı medya da bu konuyu haberlerine taşıdı. Turkpress, Demirci'nin Netanyahu'yu başarısızlığa uğrattığını belirterek, "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı..." denildi. Orient News'in haberinde ise, "Bir Türk aktivist, Netanyahu'nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı" ifadesi kullanıldı.