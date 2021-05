Yalana gerçek diyen Netanyahu’ya Boğaziçili Zeynep’ten insanlık dersi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla "Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla bir video yayınladı. Asıl saldırıya uğrayanın İsrailliler olduğu yalanını yaymaya çalışan Netanyahu'nun videosuna verilen 15 bin yanıttan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hilal Demirci'ye aitti. Hazırladığı videoyu, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" mesajıyla paylaşan genç kız, kendi hazırladığı ve paylaştığı videoda Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösterdi. Videoda, İsrail'in bu şehirlerdeki katliam görüntüleri ve İsrailliler'in Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüsü de yer aldı.SABAH'a konuşan Zeynep Hilal Demirci "Tek amacımız gerçeği paylaşmak. İçeriklerimizle İsrail'in ihlal ettiği insan haklarına ve işlediği suçlara dikkat çektik. İsrail medyasının ürettiği manipülatif kaynaklara cevap vermeyi ve bilgi dezenformasyonunu engellemeyi hedef edindik. Netanyahu algı videosunu "Share the truth" (Gerçeği paylaş) yazarak paylaştı. E bizim de istediğimiz bu değil mi? Zaten gerçekleri paylaşmak bize düşmez mi? Öyle yaptık. Algılarını çökerttik. Dakikada 200 takipçili ve gerçekleri anlatan bir hesap, 2 milyon takipçili ve yalanlar sıralayan bir hesabın yaptığı manipülasyonu sonlandırabiliyor. Dünya medyası Filistin'e sessiz kalırken biz sosyal medyada gerçekleri gün yüzüne çıkardık" dedi.Zeynep Hilal Demirci'nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun videosu 1 milyon kez izlenirken, Demirci'nin videosu 1.9 milyonu aşkın kişi tarafından görüntülendi. 86 bin beğeni alırken 60 bin kez paylaşıldı.Bir taraftan bombalarlaacımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri,çocukları katlediyor; öbürtaraftan da klasik yöntemleriyle,yalanlarıyla algı yönetiyor.Yalanlarına karşı biz de doğrularıpaylaşalım: OK. I am also sharingthe truth!"Yaşasın zalimler için cehennem!Hitler'den farkınızyok. Akıbetiniz de aynıolacak.Aşağıdaki tweeti paylaşalım,hem RT hem Fav lütfen..."DemirKubbe" füze yağmuru ile çöktüyseTwitter'ın uyguladığı katıfilitreleme sistemi de elbet çöker.Yüklenelim, bu tweet'i paylaşalım.Zeynephanımın bu tweet'ini elden eleyayalım. Dijitalin gücünü birkez daha görüyoruz. İsrail veyöneticileri kendilerini ifadeedemez duruma geldiler.Hele oğlu iyice delietti kendini, hepimiziErdoğan'ın botuzannediyor.