Son dakika: Kobani azmettiricileri 37 masum can için hesap verecek! Kobani olaylarını ateşleyen 108 sanık hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın ikinci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Kobani olaylarını ateşleyerek 37 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan sanıkların savunmaları alınacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 108 sanığa devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme, yağma ve alıkoyma gibi 30 farklı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi. 108 sanıklı iddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın ikinci oturumu Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde başladı.

İLK DURUŞMADA PROVOKASYON



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıkların mahkeme tarafından savunmalarının alınması bekleniyor. Avukatlar ilk duruşmada mahkemede alkışlı protestolarının ardından salondan ayrılmıştı. Sanıkların kimlik tespiti sırasında tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel, 'Savunma hakkı engellenemez' şeklinde slogan atmıştı. Salondan ayrılan sanık avukatlarının, bu esnada tutuklu sanıklara, 'Mahkemeye kimlik tespiti yaptırılmaması' yönünde telkinde bulundukları duyulmuş, tek tek isimleri okunan sanıklardan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen hariç diğerleri sanıklar isimleri okunmasına ve salonda hazır bulunmalarına rağmen mahkeme başkanına cevap vermeyerek beyanda bulunmamıştı.

SAVUNMA YAPACAKLAR



108 sanık davanın ikinci duruşmasında kendilerine yönelten iddialara ilişkin savunma yapacak. Duruşma nedeniyle polis ve jandarma ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşmayı izlemeye gelenler 3 farklı arama noktasından geçirildi. Polis, cezaevi önünde toplanmalara izin vermezken, salona girenlerin HES kodları kontrol edildi.