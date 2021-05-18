Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!

Bakan Koca, Sinovac ve Biontech aşılarının tedariki konusunda şunları kaydetti:

Sinovac'la ilgili üretim yetkisi verildi ama önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim değil. Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. Biontech aşısında da haziran ayında 30, temmuz, ağustos, eylül olmak üzere ciddi bir miktarın tekrar anlaşması yapıldı.