Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüreklere su serpecek koronavirüs aşısı müjdesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın en geç temmuz ayında sağlanacağı müjdesini verdi. Bakan Koca, ayrıca BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin’in perşembe günü gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına katılacağını da bildirdi.