Son dakika: İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konulmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.