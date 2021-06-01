Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak, yeni normalleşme takvimini açıklayan Başkan Erdoğan, merakla beklenen "kafe ve restoranlar açıklacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin sebebi bu musibetin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Ramazan ayındaki kısmi ve tam kapanma şeklinde uyguladığımız tedbirlerinin bir kısmının yerini 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme adımları almıştır.
Kimi Avrupa ülkelerinde aşılama başta olmak üzere oldukça sert tedbirlerle 1000'li rakamlara düşürülen vaka sayılarının mutasyonla yeniden yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır. Ülkemizin de bu tehditlerle yüzleşmesi kaçınılmazdır.
Eldeki mevcut bütün imkanlar sonuna kadar kullanarak süreci mümkün olan en az maliyetle atlatılması için mücadeleyi sürdüreceğiz.
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Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi-günü akşam 22.00-Sabah 05.00'de devam edecektir.
Temmuz ayında kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayısında değişime göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafetarya, hastane gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebilecektir. Pazar günü sadece paket servisi verilmeye devam edecektir.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar hariç sabah 07.00 ile 21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.
Üniversiteler 2021-2022 eğitim yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülebilecektir. Spor günleri genel kurulları Haziran'dan itibaren gerçekleştirebilecektir.
Kamu kurumlarındaki esnek mesai yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını duyurdu | Video
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA KAFE VE RESTORANLARLA İLGİLİ GENELGEYİ PAYLAŞTI
3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında
faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.