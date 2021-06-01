Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin sebebi bu musibetin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Ramazan ayındaki kısmi ve tam kapanma şeklinde uyguladığımız tedbirlerinin bir kısmının yerini 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme adımları almıştır.

Kimi Avrupa ülkelerinde aşılama başta olmak üzere oldukça sert tedbirlerle 1000'li rakamlara düşürülen vaka sayılarının mutasyonla yeniden yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır. Ülkemizin de bu tehditlerle yüzleşmesi kaçınılmazdır.

Eldeki mevcut bütün imkanlar sonuna kadar kullanarak süreci mümkün olan en az maliyetle atlatılması için mücadeleyi sürdüreceğiz.

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