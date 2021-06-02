Son dakika... Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2003'teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı. Kulislere ikinci Babacan vakası olarak adeta yeni bir bomba gibi düşen bu iddia sonrasında Abdullah Gül'ün 11. Cumhurbaşkanı iken imzaladığı tezkerenin meclisten geçmemesi için çalışmalar yürüttüğü iddiası şok etkisi meydana getirdi!
FLAŞ İDDİA: GÜL 11. CUMHURBAŞKANI İKEN İMZALADIĞI TEZKERENİN ALEYHİNE ÇALIŞTI İDDİASI!
Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2003'te onaylanan Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddedilmesi için yönünde çalışma yaptığını anlattı.
Konuyla ilgili A Haber'de kritik değerlendirmeler ve tespitler yapıldı. İşte o değerlendirmeler:
HER ZAMAN KAZANMA PSİKOLOJİSİ BUNLARI YAPTIRIYOR
AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun: Bir siyasetçinin bir tezkereye karşı olması yanında olması kadar normaldir. Burada sorun ikircikli tavırdır. İmzaladığınız tezkerenin geçmemesi için çalışmaktır. Bu bir tarzdır bir karakterdir. Babacan olayı da böyledir. Burada bir sabitiniz yok. Rüzgar ne yöne gelirse ona göre güçlü tarafın, galibin yanında olma ve "Ben de oradaydım" psikolojisidir bu.
KRİTİK DÖNEMLERDE SUSUP BUNUNLA ÖVÜNÜRLER!
Prof. Dr. Mehmet Şahin: Milletvekilliği, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, akıllarına gelebilecek her türlü makama gelmiş kişiler kritik dönemlerde dikkat edin hiç yoklar. Bir de bununla övünürler. Sayın babacan dedi ki "Benim bir açıklamamı gördünüz mü?" görmedik. İşte sorun da burada. Konuşma orucuna girip ayrıldıktan sonra biz göbeğindeydik görünmek istemedik türünden çıkışlar. Gül ve Babacan gibi.
HİTAP ETTİKLERİ VE ORTAKLIK İSTEDİKLERİ TABANLAR FARKLI!
Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? | Video
Nedeni şu ortaklık kurmak istedikleri partilerle hitap ettikleri taban farklı.