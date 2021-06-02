Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? | Video

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 2003’teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis’e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı. İşte ikinci Ali Babacan vakasını perde arkası.