Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı’nı kuşattılar





PKK'DA PANİK

Şırnak ve Hakkâri sınırının karşısında devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan harekât bölgesine peşmerge gücü takviye yaptı. Peşmergeler, Mehmetçikten kaçmaya çalışan teröristler için tıkama görevi yapacak.