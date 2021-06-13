Son dakika Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalar

Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz."

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Afrin'deki hastaneye terör saldırısı

"Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

Biden ile yüz yüze ilk zirve

Birinci derecede ABD-Türkiye ilişkilerini masaya yatırmak gerekiyor. Dedikoduları geride bırakarak neler yapmamız gerekiyor, bunu konuşacağız. Görüşme alanımız çok geniş. 24 Nisan çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşım oldu. Bu yaklaşımı beklemezdik, bizi üzen bir yaklaşım oldu. Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bize karşı bir yaklaşıma girmesi bizi rahatsız etmiştir. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil. F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, 700 750 civarında parçayı veren Türkiye var. 5 F-35 verilmiştir, bu f-45'lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir.

Merkez Bankası rezervi ve yerel paralarla ticaret

Merkez Bankası rezervi 100 Milyar dolar seviyesine ulaştı. En büyük ticaret ortaklarımızdan Çin ile yerel paralarla ticaret konusunda çok önemli bir anlaşma yaptık. 2.4 milyar dolarlık swapp anlaşmamızı 3.6 milyarlık ek ile 6 milyar dolara çıkardık. Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazılarına göre rezervimiz düşüyor diye zil takıp oynayanlar var. 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, buraya doğru inşallah çıkacak. Bu tırmanışı sürdüreceğiz.