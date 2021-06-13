Video Haber Başkan Erdoğan Brüksel'e hareket etti | Video

Başkan Erdoğan Brüksel'e hareket etti | Video

Başkan Erdoğan Brüksel'e hareket etti | Video
13.06.2021 | 15:31

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine Katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yapması düzenledi. Başkan Erdoğan,  "24 Nisan,maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil" dedi.

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ABD Başkanı Biden ile görüşecek olmasının sorulması üzerine Erdoğan, "Görüşme alanımız çok geniş" dedi. "Birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım" diyen Erdoğan, "24 Nisan,maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil" diye konuştu. Erdoğan, Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır" dedi. Erdoğan, "Bizim bütün derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak amasız fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir" ifadesini kullandı.

"100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"
Merkez Bankası'nın döviz rezervinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz seviye 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız" diye cevap verdi.

"1700 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENMİŞ VAZİYETTE"
Müsilaj sorunu ile ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 7/24 esasına göre bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

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