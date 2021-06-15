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Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 15.6.2021 07:32

Avrupalı Türkler'den Erdoğan'a sevgi ve tam destek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Avrupalı Türkler'den Erdoğan'a sevgi ve tam destek

Avrupalı Türkler, NATO Zirvesi için 'e gelen cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı4 otelin önünde karşıladı.Erdoğan'a büyük sevgi duyan ve tam destek veren Türkler,"Erdoan Dünya lideri,Dürnyadaki tüm mağdurlara o yardım ediyor,Cumhurbaşkanımız mücadalesinde yalnız edğil,Cumhurbaşkanımız İslamfobik olaylar karşısında sert tepki veren bir lider" değerlendirmesinde bulundular.

Erdoğan'ı büyük coşku ile karşılayan Avrupalı Türkler SABAH'a duygularını anlattı.



ERDOĞAN DEDEM GİBİ

Sena İçel(5): Erdoğan benim dedem gibi. Onu hep televizyonda izliyorum. O çocukları çok seviyor, onlara oyuncak veriyor. 'yi güzelleştirdi, ben de onu seviyorum.



ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL

Ozan Önder: Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Biz hep onun yanındayız. Biz gençler olarak hep onunla birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'de daha güzel yarınlar için hedef 2023. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için buradayız.



O BİZİM LİDERİMİZ

İmran Olukpınar: Genk Bölgesinden Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Türkiye'den pandemi döneminde buralara bile tıbbi malzeme gönderildi. O bizim liderimiz, onun için buradayız.



MAĞDURLARIN YANINDA

Eslem Ünal(10): Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Türkiye' de çok güzel işler yapıyor. Yaşlı ve engellileri koruyor. Tüm dünyadaki mağdurlara yardım ediyor. Türkiye'ye her yıl gidiyorum ama yine de çok özlüyorum.



GELİŞİ COŞKUYLA BEKLENİYORDU

Alparslan Yeter: Cumhurbaşkanımız İslamofobik olaylarda sert tepki veriyor. Onun gelişi belli olduğundan beri 'de coşkuyla bekleniyordu. Onu ilk kez göreceğiz, bu nedenle çok heyecanlıyız.



ÖLÜNCEYE KADAR ERDOĞAN

Fatma Kaya: Erdoğan'ı çok seviyorum, Türkiye'mizi kalkındırdı. Reisimiz için buraya bir saat mesafeden Charleroi'dan geliyorum. 36 yıldır burada yaşıyorum, ülkemiz bizi asla bırakmaz. Ölünceye kadar Erdoğan diyorum.



BURADA AĞIRLIĞI VAR

Murat-Pelin Şahan: Erdoğan'ı dünya lideri olarak görüyoruz. Onun sayesinde burada hakkımızı arayabiliyoruz. Erdoğan'ın burada büyük ağırlığı var. Burada yaşayan Türkler ona büyük sempati duyuyor. Türk her zaman beklenendir. Nerede sorun varsa Cumhurbaşkanımız orada.



FİLİSTİN'E SALDIRI OLUNCA SESİNİ YÜKSELTİYOR

Unam Ubidad: Ben Filistinliyim. İsrail bizim insanlarımıza saldırınca Erdoğan sesini yükseltiyor. Bazı Arap ülkeleri bizi yarı yolda bırakırken Erdoğan bırakmıyor. Türkiye'de Arapça konuşulmuyor ama biz hep yanımızda olduğunu biliyoruz.

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Avrupalı Türkler'den Erdoğan'a sevgi ve tam destek
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