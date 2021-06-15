Son dakika | Araç muayenesinde flaş: Yüzde 5 yerine 0.75 imkanı

TAHSİLAT İADE EDİLMEYECEK

Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak. Kanundaki "22 Mart-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak.