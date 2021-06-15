➤ BOŞANMA DURUMUNDA BU PARA İADE Mİ EDİLİYOR?

Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden gelir ve aylığı alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor. Çeyiz parası aslında iki yıllık gelir veya aylığın peşin verilmesi anlamına geliyor. Bu paranın iadesi söz konusu değil.

