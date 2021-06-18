7 Şubat’ın ilk adımı Erzincan’da atıldı! Gerekçeli kararda yeni detaylar

Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Şubat MİT kumpası davasıyla ilgili hazırladığı bin 4 sayfalık gerekçeli karara, örgütün MİT'i hedef alan ilk operasyonunun ayrıntıları yer aldı. Karara göre, emniyette ve yargıda bulunan örgüt mensuplarınca, sahte ve hukuka aykırı delillerle soruşturma açıldı. Örgüt bu doğrultuda ilk adımını 2009 yılında attı. Erzincan'daki MİT Bölge Müdürlüğü'nde arama yapılarak, MİT mensuplarını gözaltına alındı. Örgütün 4 Aralık 2009 yılındaki bu adımı, 7 Şubat 2012'ye giden süreçte MİT'e yönelik 'saldırgan' harekat tarzını gösterir nitelikte eylemlerden ilki oldu.





FETÖ'NÜN YARGI VE EMNİYET KLİĞİ BAŞROLDE

Bilindiği üzere dönemin eski özel yetkili savcılarından Osman Şanal, 4 Aralık 2009 günü beraberindeki polislerle Erzincan MİT Bölge Müdürlüğü ve lojmanlarına, örgütün kumpas soruşturmalarından Ergenekon kapsamında baskın yaptı. 4 saat süren aramalardan sonra MİT Bölge Müdürü ve iki yardımcısı gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bilindiği üzere eski savcı Osman Şanal tutuklanarak hakkında görülen dava kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay hais cezasına çarptırıldı.

ÖRGÜT ÜYELERİ MİT'TEN NASIL BİLGİ SIZDIRIYORDU

Örgüt üyesi MİT personellerini faaliyetlerine de gerekçeli kararda yer verildi. Kara göre; MİT içerisindeki örgüt mensupları görev özelliklerine göre çeşitli sızdırma yöntemlerini benimsedi. Sistemsel yetkiler kullanılarak elektronik arşivden veri kopyalandı. Bir kısım devletin dış ilişkilerine, milli savunma ve güvenliğine zarar verebilecek niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgi ve belgeler sistem dışına çıkartıldı. Sistemde oluşan log kayıtları ise silinmeye çalışıldı.

MİT PERSONELLERİ VE YERLEŞKELERİ FİŞLENDİ

Sahada görevli örgüt üyesi MİT personelleri istihbari bilgileri sıklıkla sözlü ve kısa notlarla sorumlu abilerine iletti. İletilen bilgiler arasında şu şekilde gerekçeli kararda kendisine yer buldu: İstihbarat eğitimlerinin verildiği lokasyonlar, yerleşkelerin özellikleri, eğitim veren hocalar ve eğitim içerikleri, eğitimde yer alan diğer MİT mensupları.

ÖZEL HAYATLARI DİDİK DİDİK EDİLDİ

Teşkilat personellerinin isimleri, siyasi ve dini hassasiyetleri, alışkanlıkları, MİT'in istihbari faaliyetlerde kullandığı özel bilgisayar programları hakkındaki bilgiler, MİT'in özellikle PKK/KCK, Aşırı sol örgütleri ve DEAŞ benzeri örgütler, diğer ülkelere ilişkin temin ettiği bilgiler ve yürüttüğü faaliyetler örgüte aktarıldı.

BİLGİLER MİT MAHREM ARŞİV SORUMLUSUNDA TOPLANDI

Hakkında bilgi sızdırma faaliyetleri yürütülmüş olup, öğrencilerden elde edilen tüm bilgiler MİT mahreminin arşiv sorumlusuna teslim edildi. Elde edilen bilgilerle Türkiye'nin küresel platformlardaki algısına negatif etki edecek faaliyetler yürütülmesi amaçlandı.

ABD'NİN ÇIKAR VE İLGİ ALANLARI İLE ÖRTÜŞEN ŞUBELERE YÖNLENDİRİLDİLER

MİT mahrem yapılanması sorumluları, sevk ve idare ettikleri öğrencileri örgüt elebaşı Gülen'in talimatı doğrultusunda MİT içerisinde; ABD, Rusya, Çin, İran, Afganistan, Yabancı dini radikal örgütler, PKK/KCK ve FETÖ/PDY konularına bakan birimlere yönlendirildi. Karara göre bu yönlendirme, MİT bünyesindeki örgüt mensuplarının ABD'nin çıkar ve ilgi alanları ile örtüşen konuların sorumlusu olan şubelerde çalışma isteklerini gösteriyordu.

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