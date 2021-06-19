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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:00 Son Güncelleme: 19.6.2021 07:03

Sağlık Bakanı açıkladı! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık

Güçlü sağlık altyapısıyla pandemide dünyaya parmak ısırtan aşılamada da rekorlar kırarak ilerliyor. Vatandaşın aşı seferberliği ruhuyla hareket etmesi ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, günlük aşılamayı 1.5 milyona kadar çıkardı.  aşılarının da zamanında Türkiye'ye ulaşmasıyla ikinci doz bekleme süresi 12 haftadan 6 haftaya indirildi. Böylece kitle bağışıklığına çok yaklaşıldı

Sağlık Bakanı , 'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık.



47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin. 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.



HEDEF 2 MİLYON DOZ
Öte yandankoronavirüs salgınıyla mücadelede aşı vurulma önceliği 35 yaş ve üstüne indi. Tüm sigortalılar öncelikli hale getirildi.



İstanbullular da aşı için hastanelere koştu. ve gibi nice hastanede uzun aşı kuyrukları oluştu.



Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek.



GERİ SAYIM BAŞLADI
Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda.



Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.



AŞI BOLLAŞTI
, yeni parti aşılarının 2. doz randevularında takvim değişikliği yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su 'in Bilim Kurulu toplantısında yaptığı görüşmede aşı tedarikine bağlı gelişebilecek olumsuz bir durum yaşanması halinde 2. doz randevuların 12 hafta sonra verileceği belirtilmişti.



Haziran ayında sipariş edilen BioNTech aşılarının Türkiye'ye ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı 2. doz randevularının tekrar 6 hafta sonrasına verilmesini kararlaştırdı.



Böylece Temmuz ayında Türkiye'de kitle bağışıklığına geçilmesinin de önü açıldı.

Yoğun bakımlar yüzde 90 boşaldı ‘İstanbul’da Eylül’de rahata kavuşacağız’ Temmuz’da kitle bağışıklığının önü açıldı Türkiye'nin rekor düzeyde aşılama yapması Rusları geri getirdi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık
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