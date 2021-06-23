Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Rant pankartına İBB operasyonu! Apar topar kaldırdılar
Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:15 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:16

Rant pankartına operasyonu! Apar topar kaldırdılar

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Rant pankartına İBB operasyonu! Apar topar kaldırdılar

Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası üzerinde bulunan 'rant' pankartı, gece yarısı operasyonuyla söküldü. 'ın "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini konu alan afiş, belediye ekiplerince indirildi. "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi " yazılı afişin İBB ekipleri tarafından vinç yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi. Pankart sökme işlemini değerlendiren MHP Beşiktaş İlçe Başkanı , "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. "çıkışında bulundu.

Beşiktaş'ta İlçe Başkanlığı tarafından parti binasına asılan pankart, krize neden oldu. 'ın "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini afişe eden MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın 54 metrekarelik pankartı, apar topar kaldırıldı.

MHP'YE DESTEK YAĞDI

MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, SABAH'ın 17 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini 54 m2'lik bir pankart haline getirmişti. MHP İlçe Başkanlığı; İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan ve meclis üyesi 'ü protesto amaçlı parti binasına afiş asmıştı. Sosyal medya başta olmak üzere MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na destek yağmıştı.

PANKART VİNÇ İLE SÖKÜLDÜ

Sürece dair sıcak bir gelişme yaşandı. 'ne bağlı ekipler; gece saatlerinde MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önüne gelerek, İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı, sökmek üzere harekete geçti. Vinç ile MHP binası önüne gelen ekipler, hiçbir uyarıda bulunmadan pankartı söktü.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşanılan süreci SABAH'a anlatan MHP Beşiktaş İlçe Başkanı , "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Belediye ekiplerince pankartımız yok edilmiş. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

SABAH NE YAZMIŞTI?

SABAH'ın "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haber, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya, Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı.



Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği ismin ise Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk olduğu öğrenilmişti. Söz konusu arsadan 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.

MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı’ndan ranta afişli protesto Megakentin göbeğinde 400 milyon liralık rant oyunu

ARKADAŞINA GÖNDER
Rant pankartına İBB operasyonu! Apar topar kaldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA