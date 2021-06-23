Rant pankartına İBB operasyonu! Apar topar kaldırdılar

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşanılan süreci SABAH'a anlatan MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Belediye ekiplerince pankartımız yok edilmiş. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.