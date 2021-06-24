Lütfü Türkkan'ın korumaları gazeteciyi hastanelik etmişti! Akşener: Ne yapayım şimdi...

"NE YAPAYIM BEN..."

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız 'hayır' öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben." diye konuştu.