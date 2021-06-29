İletişim Başkanı Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çevrimiçi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda, yalan haberler ile halkın kışkırtılmaya çalışılmasının masum olmadığını, bu durumun medya terörü olarak ifade edilebileceğini belirtti. Altun, "Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir." ifadelerini kullandı.

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ODA TV'YE ASILSIZ HABER TEPKİSİ

Altun, 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' ve ' Kız yurdundan çıkan silahlar' haberleri ile algı operasyonuna soyunulduğunu, yalan haberlerin sistmatik ve halkı kışkırtma amacıyla yapılmaya başlandığını söyledi.

Altun şu ifadeleri kullandı:

Hakikatin çarptırılmasının son örneğini 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız yurdundan çıkan silahlar' haberlerinde gördük.

Anamuhalefetin lideri de bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı.

"YALAN HABERLER ULUSAL GÜVENLİK SORUNUDUR"

Biz gerekli açıklamaları yaptık, yalanı yayan internet sitesi 27 saat sonra geri adım attı ve özür diledi. Bu çarpıtma haber medya terörü örneğidir.

Bunu basit bir hata olarak görmüyoruz. Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir.

Vatandaşlarımızı kışkırtmak isteyenler elbette hukuki bedeli ödeyeceklerdir. Biz bu algı operasyonu ve dezanformasyonlara karşı hakikati savunmaya devam edeceğiz.