KADEM avukatları harekete geçti! ODA TV hakkında suç duyurusu!

SKANDAL HABERDEKİ SİLAHLAR İMİTASYON ÇIKTI

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan KADEM avukatları, ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın, 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberinde; 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına ODA TV'nin ulaştığını' yazdığını belirterek söz konusu haberin yalan olduğunu vurgulayıp haberde geçen silahların gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarları olduğunu belirtti.

'YAZILAN HABER HAYAL ÜRÜNÜDÜR'

Yapılan açıklamada pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haberin hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibaret olduğu ve objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkardığı söylendi.

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'HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ'

Açıklamanın devamında ise KADEM sözcüleri 'Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır. Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz.' sözleri sarfedildi.