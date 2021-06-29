KADEM avukatlarından, yalan haber yapan ODA TV hakkında suç duyurusu | Video
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ODA TV’nin gerçek olduğunu ima ettiği silahların bir film setinin silahları olduğunun ortaya çıkmasının ardından ODA TV'nin çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunması, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Bu skandalın ardından KADEM avukatları, ODA TV hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gelen avukatlar, haberi yazan Caner Taşpınar ve ODA TV yazı işleri müdürü Can Özçelik hakkında suç dilekçesi iletti. Sonrasında açıklama yapan KADEM sözcüleri, ODA TV hakkında suç duyursunda bulunduklarını ve söz konusu haberin sorumlularıyla yargı önünde hesaplaşacaklarını söyledi.