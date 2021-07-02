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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:32 Son Güncelleme: 2.7.2021 09:42

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız

Son dakika haberine göre; Milli Saavunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den gelen heyet ile yapılan Afganistan görüşmelerini değerlendirdi. Bakan Akar, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin TSK tarafından üstlenilip üstlenilmeyeceği ile ilgili, "Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası bölgedeki durum dikkatle izleniyor. Türkiye ile ABD arasında, Kabil Havaalanı'nın işletme ve güvenliğinin TSK tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmeler başladı.

Görüşmeler ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir değerlendirme açıklaması geldi. Bakan Akar, Kabil Havalimanı ile ilgili henüz bir karar alınmadığını, temasların sürdüğünü söyledi.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız
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