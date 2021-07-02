Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız
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Milli Saavunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den gelen heyet ile yapılan Afganistan görüşmelerini değerlendirdi. Bakan Akar, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin TSK tarafından üstlenilip üstlenilmeyeceği ile ilgili, "Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.