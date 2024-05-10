Video Yaşam Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video
Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video

Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video

10.05.2024 | 08:33

Mersin polisi, defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 adresten, 1 otomobilden hırsızlık yaptığı, bir de elektrikli bisiklet çaldığı öğrenildi.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video 01:21
Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video 10.05.2024 | 08:33
Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:43
Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.05.2024 | 16:57
Gazipaşa Kaymakamı Altun: Uçak pistinde herhangi bir sorun yok | Video 02:32
Gazipaşa Kaymakamı Altun: "Uçak pistinde herhangi bir sorun yok" | Video 09.05.2024 | 16:40
Bildiğiniz tüm bestecileri unutun! Kendi şarkısını besteleyen köpeğe inanamayacaksınız... | Video 01:00
Bildiğiniz tüm bestecileri unutun! Kendi şarkısını besteleyen köpeğe inanamayacaksınız... | Video 09.05.2024 | 16:11
Bakırköy’de lise tatbikatında feci kaza: metrelerce yükseklikte düştü | Video 00:23
Bakırköy'de lise tatbikatında feci kaza: metrelerce yükseklikte düştü | Video 09.05.2024 | 16:08
Türkiye genelinde Çöl tozu alarmı! Yarına dikkat | Video 03:39
Türkiye genelinde "Çöl tozu" alarmı! Yarına dikkat | Video 09.05.2024 | 15:39
Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.05.2024 | 15:36
Genç kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 00:37
Genç kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 09.05.2024 | 15:23
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 00:49
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 09.05.2024 | 14:27
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 02:14
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 09.05.2024 | 14:43
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 02:44
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 09.05.2024 | 14:17
Çanakkale’de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 09.05.2024 | 13:49
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 01:29
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 09.05.2024 | 13:45
Ankara’da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 01:50
Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 12:21
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 00:56
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:21
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:27
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 12:10
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:27
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.05.2024 | 12:10
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 04:30
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 09.05.2024 | 12:35
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 01:00
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 09.05.2024 | 12:10
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 02:50
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 09.05.2024 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA