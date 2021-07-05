Tunç Soyer'in tepkiler dinmiyor! "Bu görüntü seni rahatsız etmiyor mu başkan?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında vaat ettiği projeler arasında yer alan dere temizliği lafta kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Meles deresi ve Manda çayından etrafa yayılan pis koku vatandaşı adeta canından bezdirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesaplarından Manda Çayının içler açısı halini paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi.

Kişisel twetter adresinden manda çayının fotoğraflarını paylaşan Hızal, altına da "Seni hiç rahatsız etmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

SÖZÜNÜ ÇABUK UNUTTU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer seçim sürecinde İzmir'deki kötü koku problemini bitireceğini dere yataklarını temizleyeceğini söyledi. Aradan 2.5 yıl geçmesine rağmen İzmir körfezinden ve dere yataklarından etrafa yayılan pis koku sorunu halen daha çözülemedi. Özelikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte dere yataklarından etrafa yayılan pis koku vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. İzmirliler, Başkan Soyer'e seçim vaatlerini hatırlatarak 'Verdiğin sözü tut' çağışında bulundu.

BU GÖRÜNTÜ SENİ RAHATSIZ ETMİYOR MU?

Yaşananlara bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hzal'dan geldi. Resmi twetter adresinden Manda çayının içler acısı halini gösteren fotoğrafları paylaşan Hızal, altına da "Her hafta pazar aktivitesi olarak su sporlarıyla ilgilenen Tunç Soyer'e İzmirliler adına soruyorum! İzmir'in göbeğinde, Manda Çayındaki bu pis görüntü ve sebep olduğu pis koku seni hiç rahatsız etmiyor mu?" yazdı.

SÖZÜNÜ TUT BAŞKAN

Manda çayındaki duruma isyan eden çok sayıda İzmirli Başkan Soyer'e seçim öncesi meydanlarda verdiği sözleri hatırlatarak 'Sözünü tut başkan' çağrısında bulundu.

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