Soyer'in 71 günlük ataması yeni bir rekor oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazılım şirketi eski adı ÜNİBEL olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından atanan Mahmut Aydoğmuş 18 Haziran'da görevden alındı. Soyer'in bu kararıyla, Aydoğmuş, en kısa süreli yönetim kurulu başkanlığı unvanı aldı.

REKOR KIRDI

Bu güne kadar Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetim kurullarına yaptığı dikkat çekici atamalarla adından sıkça söz ettiren Soyer, yeni bir rekora daha imza attı. Soyer, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş'ye 9 Nisan'daki genel kurul kararı ile yönetim kurulu başkanı olarak atadığı Mahmut Aydoğmuş'u, 18 Haziran tarihi itibariyle görevden aldı.



Mahmut Aydoğmuş

ŞAŞKINLIK YARATTI

Yönetim kuruluna 71 gün süreyle başkanlık eden Aydoğmuş'un, Soyer tarafından görevlendirilip yine Soyer tarafından görevden alınması büyük şaşkınlığa neden oldu. SABAH'ın edindiği bilgiye göre; Aydoğmuş'un görevden alınmasına 10 Haziran tarihinde Levent Marina'da Tunç Soyer Başkanlığında gerçekleşen belediye şirketleri koordinasyon toplantısında Soyer'le arasında yaşadığı tartışma neden oldu. Soyer o toplantıdan sonra Aydoğmuş'u gözden çıkardı ve istifasını istedi. Aydoğımuş da 18 Haziran tarihi itibariyle şirketteki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Aydoğmuş'un şok ayrılığı, şirketteki çalışma arkadaşlarına attığı kısa bir mesajla duyurduğu öğrenildi.

ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİNİ İŞLETECEKTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla 22 yıldır ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan ve toplu ulaşım araçlarındaki ücretlendirmeyi sağlayan akıllı ücret toplama sisteminin işletimini ESHOT Genel Müdürlüğü'nden alıp Aydoğmuş'un yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş'ye devretmişti. Soyer'le Aydoğmuş arasında yaşanan tartışmanın da akıllı ücret toplama sisteminin ESHOT'tan devir alınması sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili olduğu iddia edildi. Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ÜNİBEL'in ismi 28 Mayıs tarihli genel kurul kararı ile İzmire İnovasyon ve Teknoloji A.Ş olarak değiştirilmişti. Aydoğmuş'tan boşalan koltuğa henüz bir atama yapılmazken şirket değişikliğinin toplu ulaşım araçlarındaki ücret toplama sisteminde herhangi bir aksaklığa neden olup olmayacağı ise merak konusu oldu.