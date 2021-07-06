Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir

BAYKAL: BÖYLE BİR HAKSIZLIĞA MUHATAP OLDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Ankara'ya giderek dün Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen, Baykal'ıın konu ile ilgili şunları aktardığını söyledi:

Livaneli'nin iddialarına ilişkin, 'Zülfü Livaneli'nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum' şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez'den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp 'geçmiş olsun' dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?