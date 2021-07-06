Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir
Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:39 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:41

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir

SABAH İNTERNET
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli'nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu isim vermeden eleştirdiği Livaneli'ye, "Ortada başka olaylar varken bunu başka noktaya çekmek Türkiye'ye ihanettir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu isim vermezken, Livaneli'nin yaptığını Türkiye'ye ihanet olarak yorumladı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ: TÜRKİYE'YE İHANETTİR

Kılıçdaroğlu, partililere seslendiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ortada başka olaylar varken bunu başka noktaya çekmek Türkiye'ye ihanettir.

ZÜLFÜ LİVANELİ NE DEMİŞTİ?

Müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, "Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP'de, ANAP'ta, DP'de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAL: BÖYLE BİR HAKSIZLIĞA MUHATAP OLDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Ankara'ya giderek dün Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen, Baykal'ıın konu ile ilgili şunları aktardığını söyledi:

Livaneli'nin iddialarına ilişkin, 'Zülfü Livaneli'nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum' şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez'den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp 'geçmiş olsun' dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA