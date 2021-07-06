Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal tepkisi: Türkiye'ye ihanettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu isim vermezken, Livaneli'nin yaptığını Türkiye'ye ihanet olarak yorumladı.
ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ: TÜRKİYE'YE İHANETTİR
Kılıçdaroğlu, partililere seslendiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ortada başka olaylar varken bunu başka noktaya çekmek Türkiye'ye ihanettir.
ZÜLFÜ LİVANELİ NE DEMİŞTİ?
Müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, "Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP'de, ANAP'ta, DP'de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" ifadelerini kullanmıştı.
BAYKAL: BÖYLE BİR HAKSIZLIĞA MUHATAP OLDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM
Ankara'ya giderek dün Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen, Baykal'ıın konu ile ilgili şunları aktardığını söyledi:
Livaneli'nin iddialarına ilişkin, 'Zülfü Livaneli'nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum' şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez'den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp 'geçmiş olsun' dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?