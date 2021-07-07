Büyükada'daki restorasyon paravanını 'beton yığını' diye lanse ettiler!

T24 ve Şalom Gazetesi'nde köşe yazarı olan Karel Valansi sosyal medya hesabından Büyükada'ya beton yığını dikildiğini iddia ederek sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Valansi fotoğrafla birlikte, "Bu kadar güzel mimarisi olan bir yere, Büyükada'ya bir beton yığını dikilmiş bu sene. Ne olduğunu bilen?" ifadelerini kullandı.
PARAVANI BETON YIĞINI OLARAK LANSE ETTİ
Valansi'nin 'beton yığını' olarak lanse ettiği yerin Büyükada'daki kaymakamlık binası olarak kullanılan 150 yıllık tarihi Hacopulos Köşkü olduğu, tarihi binanın İstanbul Valiliği tarafından restore edildiği için restorasyon çalışmalarında paravanla örtüldüğü ortaya çıktı. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında Valansi, restorasyon çalışması için kaymakamlık binasının paravanla örtüldüğünü öğrenince özür dilemek yerine Haydarpaşa'nın restorasyon paravanını paylaşarak, "Haydarpaşa Garı'nın paravanı daha estetikmiş neyse ki" ifadelerini kullandı.
CESUR: "YANLIŞINI KABUL ETMELİ İNSAN..."
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Valansi'nin bu paylaşımlarına tepki gösterdi. Cesur, sosyal medya hesabından, "Yanlışını kabul etmeli insan... Zahmet edip iki dakika araştırmadan kaymakamlık binası restorasyonu için kurulan paravana ne kadar da kolay 'beton' deyip twit atıyorlar. Yanlış bilgi içeren twiti silmek yerine de Haydarpaşa filan işte..." dedi.
GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE TWEETİ SİLDİ
Gazeteci Ahu Özyurt ise Valansi'nin paylaşıma yorum olarak, "Penceresi bile yoksa muhtemelen Diyanet'indir" ifadelerini kullanınca Diyanet İşleri Basın Müşaviri Burak Orhan, "Ah yandaş gazetecilik ah Bir telefon etseniz. Diyanet'in binası olmadığını size söylerdik. Roma'yı da Diyanet yaktı Arzu hanım. Kesin bilgi yayalım" diyerek tepki gösterdi.
Bu tepki üzerine Ahu Özyurt sosyal medyadan özür dileyerek, "Yanlış bilgi vermişim özür de dilerim. Kırdıklarım olduysa da. Twitimi de siliyorum" ifadelerine yer verdi. Burak Orhan Ahu Özyurt'un özür dilemesi sonrasında cevaben, "Özür dilemiş ve twitini silmiş Ahu hanım. Bu da bir gelişme. Ancak Ahu hanım bir şeyi merak ediyorum. Diyanet'in hangi binasında penceresiz yapılar gördünüz?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Büyükada'daki restorasyon çalışması için kaymakamlık binasına paravan konulmasını beton yığını olarak gösterilmesine ise sosyal medyadan tepki yağarken, birçok kişi kaymakamlık binasının paravanla örtüldüğünü gösteren videolar ve fotoğraflar paylaşmaya başladı.
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