Büyükada'daki restorasyon paravanını 'beton yığını' diye lanse ettiler!

Bu tepki üzerine Ahu Özyurt sosyal medyadan özür dileyerek, "Yanlış bilgi vermişim özür de dilerim. Kırdıklarım olduysa da. Twitimi de siliyorum" ifadelerine yer verdi. Burak Orhan Ahu Özyurt'un özür dilemesi sonrasında cevaben, "Özür dilemiş ve twitini silmiş Ahu hanım. Bu da bir gelişme. Ancak Ahu hanım bir şeyi merak ediyorum. Diyanet'in hangi binasında penceresiz yapılar gördünüz?" diye sordu.