Son dakika: Savcılıktan Tosuncuk tespiti! “Bildiği halde kaçtı”

"TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU"



Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu anlatılan yazıda, kurulan sistem itibariyle sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunun altı çizildi.



İŞTE SUÇLARI



Mehmet Aydın tam da bu gerekçelerle ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.