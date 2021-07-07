Son dakika: Savcılıktan Tosuncuk tespiti! “Bildiği halde kaçtı”

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurtdışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın hakkında savcılık "tutuklansın" dedi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği yazıda, Mehmet Aydın hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi.
Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunu kaydeden savcılık, "Hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdı.
Aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçtı" tespitini yaptı.
"EN BAŞINDAN BERİ BİLDİĞİ HALDE KAÇTI"
Anadolu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş imzalı sevk yazısında şüpheli Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırdığı, aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçtığını anlattı. Aydın'ın böylece yatırımcı oyuncu olan mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğini kaydetti.
"TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU"
Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu anlatılan yazıda, kurulan sistem itibariyle sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunun altı çizildi.
İŞTE SUÇLARI
Mehmet Aydın tam da bu gerekçelerle ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.