Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı | Video
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Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında gelen son dakika haberi Mehmet Aydın ile ilgili merak edilen bir aşamada daha soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Çiftlik Bank'ın kurucusu tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesinin ardından Hakimlikteki sorgusu tamamlanan Aydın, çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklandı.